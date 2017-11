Pas de charge sans fil pour le OnePlus 5T parce que « Dash charge est meilleur »

OnePlus continue de préparer le lancement de son nouveau modèle 5T, et Pete Lau de livrer les détails de quelques choix sur les forums de la société. Aujourd'hui, il est question de la recharge sans fil qui ne sera pas proposée avec ce nouveau modèle.

Lau explique que le Dash charge, la solution de charge rapide de OnePlus, est en effet un choix préférable. Elle fournit jusqu'à 20 watts, contre 15 watts dans le meilleur des cas pour une solution de charge sans fil, si vous positionnez votre appareil convenablement. Selon lui, les solutions sans fil ajouteraient également plus de contraintes que de liberté, puisqu'il est impossible de les utiliser alors que l'on joue par exemple.

On a néanmoins bien du mal à comprendre pourquoi créer une telle opposition entre les deux solutions, qui sont surtout complémentaires. L'intégration possible d'une solution sans fil à des boîtiers, des meubles, etc. permet de la rendre pratique au quotidien et pour une charge nocturne par exemple.

La charge rapide peut de son côté permettre de bénéficier d'un coup de boost en cours de journée à travers un adaptateur secteur ou une batterie externe, en cas de déplacement par exemple.