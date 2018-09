Parts de marché GPU : Jon Peddie revoit ses chiffres, AMD gagne du terrain sur NVIDIA

Il y a quelques jours, le chercheur Sabri Haddouche a tenté une expérience, nommée Safari Reaper, rapidement concluante. Il applique la propriété « backdrop-filter », qui permet de flouter ou de colorer le fond d'un élément de page web, à une série de blocs

La tâche est lourde et l'imbrication des blocs, donc des effets, provoque l'extinction des smartphones et tablettes, dont la partie graphique sature. L'utilisation de l'accélération 3D pour ce calcul dans Webkit est en cause, déclare Haddouche à ZDNet.

La page d'essai (à ouvrir à vos risques et périls) provoque aussi le plantage de l'onglet dans Internet Explorer 11. Le chercheur en sécurité dit avoir contacté Apple à ce sujet. Selon lui, le problème affecte les versions 9 et supérieures. iOS 12 serait aussi touché.

Il nous affirme que la solution la plus évidente serait de limiter le nombre d'appels de la fonction CSS concernée.

Le problème a été trouvé dans le cadre d'une recherche de déni de service fiable sur les principaux navigateurs. Après Chrome et Safari, il s'attaque cette semaine à Firefox.