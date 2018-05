Parts de marché d'AMD en hausse sur Steam : la manière de compter les utilisateurs a changé

La branche Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) de l'institut de recherche américain présente en vidéo son pilote automatique pour les routes de campagne.

Baptisé MapLite, il n'a pas besoin de cartes 3D et/ou de marquage au sol pour se repérer : il n'utilise que le GPS et le Lidar, pratique pour les routes de campagnes par exemple. Pour repérer les bords de la route et estimer le meilleur chemin à prendre, la voiture utilise le Lidar en se basant sur le fait que la route est souvent bien plus plate que les alentours explique The Verge.

Il reste encore du travail, mais cette solution permet de s'approcher un peu plus d'une autonomie de niveau 5 (en toute circonstance) et pas uniquement dans certains cas, comme dans les grandes villes et sur autoroute.