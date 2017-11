Pannes chez OVH : tous les services sont de retour

La semaine dernière, OVH rencontrait une série de problèmes dans ses centres de données de Roubaix et Strasbourg, qui a touché un nombre important de ses clients. Octave Klaba a rapidement communiqué sur le sujet de manière détaillée sur Twitter, en complément du service de suivi des travaux, dès qu'il a été à nouveau opérationnel.

Si une grosse partie des serveurs était opérationnelle dans la journée, cela n'a pas été le cas de tous les services, notamment en raison de pannes matérielles. Samedi, les instances Public cloud et les VPS étaient de retour. Ce matin, on apprenait que les derniers serveurs concernés avaient été remplacés. Les équipes travaillent désormais à la reconstitution des stocks, au nettoyage, etc.

C'est désormais la question de l'indemnisation qui va se poser, une panne chez OVH ayant parfois des effets inattendus. La société a indiqué qu'une fois l'incident clos elle appliquera « les SLA prévus dans nos contrats ». Il faudra voir si l'hébergeur contacte directement ses clients ou si celui-ci doit effectuer une demande. Nous tenterons d'en savoir plus rapidement.