Paiement sans contact : la Caisse d'épargne abandonne Paylib

Il y a un peu plus de trois ans, le Groupe BPCE permettait à ses clients d’utiliser leur smartphone Android pour payer sans contact. Sur iOS, c’était déjà possible depuis le lancement d’Apple Pay en France, quelques mois auparavant. Samsung Pay est aussi pris en charge.

Mais voilà que Paylib ne sera plus supporté par la Caisse d’Epargne à partir du 16 juin, sans solution de secours pour les clients sous Android puisqu’Android Pay n’est pas supporté. Aucune explication sur les raisons de ce changement n’est donnée.

« À partir de cette date, il ne sera plus possible d’enregistrer une carte bancaire émise par la Caisse d’Epargne dans le service Paylib sans contact ». Par contre, les cartes « enregistrées dans la solution Paylib sans contact avant le 16 juin 2020, et qui n’auront pas été rendues inactives, pourront continuer à être utilisées avec Paylib sans contact jusqu’à fin septembre 2020 ».