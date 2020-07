Pages, Numbers et Keynote : des nouveautés sur iOS et macOS, dont l’intégration YouTube

Le traitement de texte et le tableur gagnent tous deux la capacité d’intégrer des vidéos YouTube et Vimeo dans le document. On peut également y ajouter « facilement des titres et des sous-titres aux images, vidéos, figures et autres objets ».

Pages autorise en outre l’importation de livres iBooks Author pour pouvoir travailler dessus, tandis que Numbers présente de nouvelles fonctions, dont XRECHERCHE, XEQUIV et EXP.REG.

Keynote récupère aussi plusieurs fonctions, dont « Lancer le diaporama dans une fenêtre » pour avoir accès à d’autres applications pendant une présentation. On peut également poursuivre la lecture d’une vidéo pendant plusieurs diapositives. Il suffit d’ajouter le même contenu sur chaque diapositive concernée.

En plus de l’ajout des titres et sous-titres aux contenus, Keynote peut désormais « Aligner sur la trajectoire » afin que les objets restent orientés dans la bonne direction tout en suivant la trajectoire de l’animation.

Les nouvelles versions sont disponibles sur iOS et macOS, dans leur boutique d’applications respectives.