P120C : le moteur d’Ariane 6 et Vega-C sera testé « au plus près des conditions réelles » cet été

Le Centre national des études spatiales explique que « c’est une étape cruciale avant la mise en service du nouveau lanceur Ariane 6 », dont le vol inaugural est toujours prévu pour la fin de l’année.

Cet ultime essai sera réalisé « dans le courant de l’été 2020. Le moteur P120C des boosters d’Ariane 6 passera son dernier essai de qualification (QM2) au Banc d’Essai des Accélérateurs à Poudre (BEAP) de Kourou ».

« La particularité de ce matériel, le plus gros moteur monolithique au monde (3,4 m de diamètre et 13,50 m de haut), est d’être commun à Ariane 6 et à Vega-C, ce dernier étant une évolution du Vega actuel qui décollera pour la première fois à la fin de l’année », ajoute le Centre.

Le P120C a déjà passé les tests Development Motor (DM) et Qualification Motor 1 (QM1). Le QM2 combinera « le moteur avec l’avionique, les chaînes pyrotechniques d’allumage, la jupe arrière et les principes d’accrochages d’Ariane 6 ».

« Cet essai, qui simulera les conditions réelles d’un vol, donnera lieu à plus de 600 mesures permettant de vérifier le fonctionnement du moteur et de toutes les structures adjacentes : pressions, températures, accélérations, vibrations, mesures d’effort… ».

Les mesures seront alors analysées et vérifiées, puis les pièces du moteur « démontées et expertisées par les industriels, afin de prononcer la Ground Qualification Revue (GQR) qualifiant le P120C pour Ariane 6 ».