Titan : Google dévoile ses clés de sécurité U2F maison (ou pas)

Au Computex, le fabricant fêtait ses 20 ans et dévoilait pour l'occasion sa nouvelle série de boîtiers Level 20 (lire notre compte rendu). Il a officiellement lancé deux nouvelles références il y a quelques jours : les Level 20 GT RGB Plus et Level 20 GT Edition, que nous avions déjà pu voir à Taipei.

Pour rappel, il s'agit dans les deux cas d'un boîtier E-ATX de 580 x 294 x 592 mm avec quatre parois en verre trempé de 5 mm et un connecteur USB Type-C en façade. Le Level 20 GT Edition est livré avec un ventilateur Riing de 140 mm, tandis que la version RGB Plus à droit à deux ventilateurs de 200 mm en façade et un autre de 140 mm à l'arrière.

La disponibilité est prévue pour ce mois-ci, mais le tarif des deux boîtiers n'est pas précisé pour le moment.

En plus de la compatibilité avec la solution de synchronisation Razer Chroma annoncée au Computex, le fabricant indique que l'ensemble de ses produits RGB Plus prennent désormais en charge Alexa.