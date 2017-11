OVH propose des GeForce GTX 1070 et 1080 Ti à la demande

OVH vient d'annoncer qu'il proposait une nouvelle génération de solutions intégrant des GPU au sein d'une instance Public Cloud. Une évolution de l'offre dévoilée en juin dernier.

Deux types d'instances sont proposées, l'une avec une GeForce GTX 1070 (G2), l'autre avec une à trois GTX 1080 Ti (G3). On notera qu'il s'agit de cartes grand public dédiées, et non de modèles pensés pour les serveurs.

Cette pratique ne plait pas spécialement à NVIDIA, qui cherche à pousser ses solutions quadro dans de tels cas. Il sera intéressant de voir si, comme Blade avec son PC dans le « Cloud » Shadow, cette solution perdure.

Pour le reste, il est question d'un CPU virtualisé avec 4 à 32 vCores, 15 à 120 Go de mémoire, 100 à 600 Go de stockage via du RAID de SSD local et 250 à 500 Mb/s de bande passante selon les cas.

Côté tarif, comptez 170 euros HT par mois minimum, et au moins 340 euros HT par mois pour le second type d'instance.