Outre-Atlantique, la FCC déciderait du sort de la neutralité du Net en décembre

Début août, nous parlions d'un service de stockage de fichiers mis en ligne par Mozilla, Send. Celui-ci a depuis évolué et vient de gagner une fonctionnalité importante : la protection par mot de passe.

Ainsi, une fois le fichier envoyé et chiffré, lorsque vous obtenez un lien de partage, vous pouvez désormais cocher la case « Exiger un mot de passe pour télécharger ce fichier ». Le mot pourra être composé de 64 caractères au maximum. Dommage, aucun bouton ne permet d'en générer un aléatoirement.

Dans tous les cas, si un utilisateur se rend sur un tel lien, il devra saisir le mot de passe avant d'accéder au téléchargement. On s'étonnera par contre que, lors de la procédure, le mot de passe soit placé dans la console du navigateur comme on peut le voir dans le code, et comme nous l'avons vérifié.

Mozilla précise au passage avoir mis en place un chiffrement des métadonnées, comme le nom du fichier ou son type. Elles étaient précédemment stockées en clair.