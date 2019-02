Outbrain se paie Ligatus

Le fabricant présentait son smartphone haut de gamme en décembre. Aujourd'hui, c'est au tour de sa technologie Gaming+ de faire parler d'elle.

Selon Honor, elle « réunit une série de mises à jour qui améliorent nettement les performances, la qualité des graphismes et la définition des images dans les jeux ». Le constructeur annonce un gain de 20,34 %, mais sans entrer dans les détails techniques.

Grâce à cette mise à jour, « la version Fortnite Vulkan est dorénavant disponible sur le Honor View20 ». De plus, « des jeux populaires tels que QQ Speend et Arena of Valor sont aussi optimisés pour des rendus haute définition rendant l’image encore plus détaillée et offrant une expérience de jeu incomparable ». De belles promesses à vérifier.

Le constructeur annonce aussi de nouveaux partenaires autour de sa caméra 3D TOF placée à l'arrière du smartphone. Il rappelle qu'elle est « dotée de capacités de mesure de profondeur, de reconnaissance squelettique et de détection de mouvement en temps réel ». L'accord du jour avec Brave Jelly concerne le jeu piloté par le mouvement en 3D.