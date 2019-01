Oscars 2019 : les sélectionnés sont…

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences a dévoilé la liste des films qui seront en compétition lors de la 91e cérémonie des Oscars, qui se déroulera le 24 février.

Dans la catégorie du meilleur film, Black Panther, BlacKkKlansman : J'ai infiltré le Ku Klux Klan, Bohemian Rhapsody, La Favorite, Green Book : Sur les routes du sud, Roma, A Star Is Born et Vice sont en lice.

La Favorite et Roma sont en tête avec une dizaine de nominations chacun, suivis par A Star Is Born et Vice avec huit nominations à chaque fois.