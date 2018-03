Oscars 2018 : et les gagnants sont…

Ce week-end se déroulait la 90e cérémonie des Oscars à Los Angeles. La Forme de l'Eau (nommé 13 fois) en sort vainqueur avec quatre statuettes, dont meilleur film, meilleur réalisateur pour Guillermo del Toro et meilleure musique pour le Français Alexandre Desplat.

Viennent ensuite Dunkerque et Three Billboards avec respectivement trois et deux récompenses. Le meilleur acteur dans un rôle principal est Gary Oldman dans Les Heures sombres, tandis que Frances McDormand repart avec l'oscar de meilleure actrice dans Three Billboards. Enfin, Coco est sacré meilleur film d'animation.