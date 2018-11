Origine de la vie sur Terre : les premières briques observées dans des roches océaniques profondes

Le réseau social propose son concurrent aux Amazon Echo Show et Google Home Hub, des enceintes connectées avec écran.

L'entreprise le vend en direct, via Amazon (qui fournit aussi Alexa) et les magasins Best Buy. Le Portal est vendu 199 dollars et la version + (avec un écran plus grand) à 349 dollars. Pour la fin d'année, Facebook fournit deux Portal pour 298 dollars.

Après ses nombreux scandales sur la vie privée, Facebook assure dans un communiqué parallèle avoir bien pris le problème en compte avec ses écrans-micros.

L'appareil n'enregistre pas le contenu des appels, promet l'entreprise, qui conserve tout de même leurs métadonnées. Ledit contenu est chiffré, même si la méthode n'est pas spécifiée. Une partie des traitements est assurée localement.

Si l'appareil n'affiche pas lui-même de publicités, les données d'utilisation servent bien à les cibler sur les autres services de l'entreprise.