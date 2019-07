Orange veut sensibiliser sur le phishing avec une fausse publicité « 6G ilimité pendant 100 ans »

Le FAI a lancé une « campagne » promotionnelle pour la 6G avec une offre des plus attirantes : de la 6G illimitée pendant 100 ans pour 0 euro. Une fois rendu sur le site 6g100ans.fr, on vous demande d'entrer vos nom, prénom et date de naissance pour en profiter.

Intéressé(e) et ne souhaitant pas laisser filer cette opportunité, vous saisissez ces informations personnelles, mais c'était un (faux) piège : « Si vous lisez ce message, c’est que vous avez certainement cru à une fausse publicité que vous n’auriez pas dû croire. Une publicité comme il en existe des millions sur internet, destinées à récolter des données personnelles afin d’en avoir une utilisation frauduleuse ».

La fausse annonce revêt un caractère éducatif avec plusieurs indices permettant de la démasquer rapidement. Nous pouvons citer les flagrantes fautes d'orthographe (généralement absentes des communications officielles), l'offre bien trop alléchante (0 euro) et le fait que la 6G n'existe pas (la 5G arrive seulement).

Enfin, Orange propose un guide pour se prémunir du phishing. La CNIL en propose également un et détaille les étapes à suivre pour signaler les tentatives d'escroquerie sur internet.