Orange vend son smartphone Neva Jet compatible «5G* » à 899 euros

L’opérateur propose déjà le Galaxy S10 5G dans sa boutique en ligne, mais un nouveau smartphone vient de faire son entrée : le Neva Jet. Lui aussi est « compatible 5G* »…, c’est-à-dire qu’il prendra en charge cette nouvelle technologie dès le «lancement commercial du réseau 5G d'Orange et sous réserve de souscription à une offre 5G d'Orange ».

Pour le reste, il s’agit d’un smartphone de 6,47" (AMOLED, Full HD+) avec un Snapdragon 855, 8 Go de mémoire, 128 Go de stockage, trois caméras de 40, 20 et 8 Mpixels à l’arrière, etc. Si les caractéristiques techniques vous rappellent quelque chose, c’est normal : il s’agit d’un clone de l'Axon 10 Pro 5G de ZTE.

Il est vendu 899,90 euros sur le site d’Orange et 899 euros sur celui de Sosh. Il faudra pour rappel attendre mi-2020 pour que le déploiement de la 5G commence, nous devrions alors connaître les détails des forfaits (tarifs, conditions, etc.).