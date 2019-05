Orange se fabrique de nouveaux datacenters en France

Il y a un an quasiment jour pour jour, la plateforme annonçait des applications Link pour Android et iOS. La première est arrivée une semaine après, tandis que la seconde s'est faite rejetée par Apple en raison de « conflits d'activité avec ses lignes directrices ».

Un an plus tard, il semblerait que la hache de guerre ait été enterrée puisque Steam est disponible dans l'App Store pour iPhone, iPad et Apple TV, comme l'a repéré TechCrunch.

Comme sur Android, il est recommandé d'avoir une bonne connexion Wi-Fi (idéalement dans les 5 GHz) et de brancher son ordinateur via un câble à son routeur. Une manette MFI ou un Steam Controller est également recommandé.