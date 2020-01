Orange regroupe ses activités au Moyen-Orient et en Afrique, une introduction en bourse possible

L’opérateur a décidé de concentrer ses activités dans une seule entreprise – OMEA pour Orange Middle-East and Africa – et a récemment inauguré au Maroc (dans la Tour Casablanca Finance City) le nouveau siège de cette filiale.

Orange ajoute qu’une « introduction en bourse est l’un de ces scénarios possibles, la décision dépendra d’un certain nombre de facteurs, comme les opportunités stratégiques et l’orientation du marché, avec, quoi qu’il en soit, l’objectif central d’accélérer la croissance de ce marché », comme le rapporte Reuters.

Le groupe affirme investir « chaque année un milliard d’euros en Afrique et au Moyen-Orient afin de continuer à améliorer la connectivité et la performance de ses réseaux ». Pour rappel, lors de la présentation du plan Engage 2025, Orange n’avait pas caché son intention de « devenir l’opérateur du digital de référence en Afrique Moyen-Orient » et « déployer en 2020 la 4G dans la quasi-totalité des pays ».