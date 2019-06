Orange propose l'eSIM pour les iPhone Xs, Xs Max et Xr

L'opérateur permettait déjà à ses clients disposant d'une montre Apple Watch ou Galaxy Watch de profiter de l'eSIM intégrée, grâce à une option Multi-SIM. Il propose désormais à ses clients sur iPhone d'en profiter.

« À partir du lundi 3 juin, les clients Orange et Sosh peuvent activer l’eSIM sur leur smartphone compatible », indique une note interne reprise par Univers Freebox. Sur Twitter, plusieurs responsables d'Orange indiquent avoir sauté le pas.

Pour le moment, seul le renouvellement d'une SIM par une eSIM semble possible, via « les canaux digitaux (Espace client web, Orange et moi, my Sosh) ou en boutique physique via Eclair ».

Sur le site de l'opérateur, une page dédiée est disponible. Il est précisé que les iPhone Xs, Xs Max et Xr sous iOS 12.2 minimum sont compatibles. Le renouvellement d'une SIM vers une eSIM est facturé 10 euros.

De son côté, SFR devrait proposer l'eSIM sur la Galaxy Watch dès le 25 juin, selon iPhone Addict. L'option serait facturée 5 euros par mois, comme chez Orange.