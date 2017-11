Orange Live Cam : une caméra à 360° pour Android, à 149,99 euros

Après avoir mis sur le marché un nouveau casque de réalité virtuelle VR2 à 49,99 euros et un (mini) drone au même prix sous sa marque, l’opérateur lance un nouvel objet connecté. Il s’agit d’une caméra à 360°, réalisée en partenariat avec la start-up française Giroptic qui propose également ce genre de produit.

Elle peut prendre des photos en 4K (4 096 x 2 048 pixels), filmer en 2K (2 048 x 1 024 pixels) et diffuser en direct des vidéos sur Facebook, YouTube et Twitter (via Periscope). Elle n’est par contre compatible qu’avec les smartphones Android.

Le fabricant ne précise pas le format du connecteur, mais d’après des photos sur la page produit, il semblerait que des adaptateurs micro USB et USB Type-C soient livrés dans le bundle.

Son tarif est de 149,99 euros (soit 50 euros de moins que la iO de Giroptic). Elle est annoncée comme « bientôt disponible ».