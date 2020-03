Orange et Sosh : 10 Go de data offert et 20 chaînes TV en clair

Suite à la pandémie de coronavirus (Covid-19) et au confinement qui en résulte, les opérateurs et FAI proposent des « cadeaux » à leurs clients : plus de data, de débit, des chaines offertes, etc. Aujourd’hui c’est au tour d’Orange d’entrer dans la danse pour l’ensemble de ses clients disposant d’un forfait, y compris Sosh donc.

Sur le mobile, 10 Go leur seront proposés gratuitement et « automatiquement aux clients ayant consommé l’intégralité de leur enveloppe d’internet mobile. Ils recevront un SMS avec un lien qui leur permettra d’activer leur option à utiliser dans les 30 jours suivants ». Chaque client ne pourra profiter que d’une recharge de 10 Go, à partir du 1er avril.

Le FAI propose aussi « l’accès à 20 chaînes en clair entre le 2 et le 20 avril 2020 à tous ses clients Orange et Sosh qui disposent d’un décodeur TV Orange ». On y retrouve notamment des contenus pour les enfants (Canal J, Boomerang, Toonami, Manga), du divertissement (Paris Première, Teva), du cinéma (Paramount, TCM Cinéma, Action), du sport (ES1, MYZEN TV, AutoMoto) et de musique (Mezzo, Trace Latina).

Enfin, Orange marche sur des oeufs : « Nous sommes confiants dans la fiabilité et le dimensionnement de nos réseaux cependant nous invitons tous nos clients à en avoir un usage responsable afin de préserver ce bien essentiel dans cette période difficile ».

