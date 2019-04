Orange Cash, c'est fini

Les fameux Sets que Microsoft préparait n’existeront jamais. L’idée des onglets dans les applications reste cependant active.

L’éditeur avait évoqué les Sets en 2017 pour la première fois. L’idée était de rassembler plusieurs applications au sein d’une même fenêtre, dans des onglets. Selon Microsoft, les utilisateurs pouvaient ainsi concentrer dans un même cadre tout ce qu’il fallait à la réalisation d’un projet.

On ne sait pas vraiment ce qui a décidé l’entreprise à annuler ce projet. Selon les sources de Mary Jo Foley, la Console de Windows pourrait être la première application à recevoir des onglets, mais on n’en sait pas plus. Le projet était en préparation mais aurait été mis en pause pour profiter des Sets.

La décision de basculer Edge sur une base Chromium a pu être un facteur décisif. Il aurait fallu rendre le nouveau navigateur compatible, ce qui aurait probablement provoqué un retard important ou de premières versions sans support des Sets.

Notez qu’il est déjà possible de tester des préversions de la branche 20H1 de Windows 10 depuis un moment, plus d’un an avant l’arrivée de la version qui devrait être nommée 2003, pour mars 2020.

On ne sait pas encore exactement pourquoi Microsoft permet de tester une branche aussi longtemps à l’avance, mais ce pourrait être pour permettre aux membres du programme Insider de se confronter à d’importantes modifications dans le système. Pourquoi pas un système d’onglets ?