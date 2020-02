Jeudi en début d’après-midi, le compte officiel de l’opérateur expliquait que, « suite à un incident technique, nos clients peuvent rencontrer des difficultés et retard pour l’émission et la réception de mails Orange ».

Le service était de retour à un fonctionnement normal 24h plus tard, soit vendredi à 14h. L’opérateur n’a pas donné de plus amples informations sur les causes du bug ou le nombre de clients impactés.