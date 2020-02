Orange : les revenus stagnent, le résultat net grimpe de 50 %, 16,3 millions de foyers éligibles au FTTH

L’opérateur vient de publier son bilan pour le quatrième trimestre 2019 et donc pour l’ensemble de son année fiscale au passage. Le chiffre d’affaires du groupe grimpe de 1,1 % sur trois mois et de 0,6 % sur une base comparable sur douze mois, avec respectivement 11,1 milliards et 42,2 milliards d’euros.

Dans le détail, les revenus en France et en Espagne sont en légère baisse avec respectivement 0,3 % et 1,5 % sur l’année. Orange parvient quand même à maintenir 1,4 % de croissance en Europe et surtout 6,2 % en Afrique et au Moyen-Orient, deux zones mises en avant dans le plan Engage 2025.

Le résultat net consolidé est de 3,2 milliards d’euros, en hausse de 49,4 % sur un an. Tous les détails financiers sont disponibles par ici. En bourse, peu de changement puisque le cours de l’action est en hausse de 1 % seulement. En France, « le chiffre d’affaires du mobile seul baisse de -4,3 % et celui du fixe seul de -5,4 % en 2019, impactés par les migrations vers la convergence et la baisse continue des services bas débit ».

Orange préfère voir le verre à moitié plein : « Retraité de l'effet des offres promotionnelles de lecture numérique afin de mieux évaluer la performance sous-jacente, et de la décroissance des revenus du RTC, le chiffre d'affaires des services facturés aux clients progresse de +1,7 % au 4e trimestre ».

Pour le groupe, « Les bonnes performances commerciales du 4e trimestre sont soutenues notamment par les forfaits mobiles qui affichent un solide trimestre d'acquisitions avec 47 000 ventes nettes dans un marché resté agressif ».

Sur le fixe, « le haut débit enregistre 49 000 ventes nettes au 4e trimestre, avec 239 000 ventes nettes sur la fibre, un nouveau record historique. Au 31 décembre 2019, Orange compte 16,3 millions de foyers raccordables et se positionne comme le leader incontesté de la fibre en France avec un total de 3,3 millions de clients ».