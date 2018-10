Optane Persistent Memory : Intel officialise son programme bêta et multiplie les partenaires

En faire toujours plus, dans un encombrement réduit ; c'est le leitmotiv du fabricant sur ce créneau… qui prépare peut-être le terrain à ses prochains smartphones haut de gamme Galaxy S (10 ?).

Dans le détail, les deux capteurs ont des pixels de 0,8 µm et exploitent la technologie Isocell Plus annoncée en juin. Elle permet de capter plus de lumière. Selon Samsung, la sensibilité des GD1 et GM1 serait équivalente à celle de capteurs avec des pixels de 1,6 µm. L'Isocell Bright GD1 de 32 Mpixels propose également du HDR.

La production de masse des deux capteurs est prévue pour le quatrième trimestre de l'année.