Oppo Inno Day : 5G (6G), réalité augmentée, montres connectées, etc.

Le fabricant chinois, qui appartient au groupe BBK Electronics (OnePlus, Vivo et Realme), tenait cette nuit sa conférence annuelle. L’occasion d’annoncer de nombreuses nouveautés sur un peu tous les domaines.

La société montre ses muscles : quatre centres de recherches, six instituts et plus de 10 000 employés sur la R&D. Les premières annonces concernent l'arrivée d’un casque (ou lunettes suivant le point de vue) de réalité augmentée et d’un point d’accès 5G fixe (avec modem SnapDragon X55). Des nouveautés pour le fabricant, mais qui existent déjà depuis longtemps chez d’autres.

Le constructeur annonce ensuite qu’il va se lancer dans les montres connectées avec un premier produit prévu pour le 1er semestre de l’année 2020. Des écouteurs sans fil arriveront aussi.

Cette conférence était également l’occasion de présenter aux personnes sur place son smartphone avec une caméra intégrée sous l’écran : voir ici ou là. Pour rappel, elle est présente sur le milieu en haut, sans être totalement invisible par contre.

Pour l’avenir, Oppo prévoit d’investir pas moins de 7 milliards de dollars (US) dans les trois prochaines années. Cette manne servira notamment aux travaux sur l’intelligence artificielle, la réalité augmentée, la 5G et… la 6G (oui, il faut bien cocher toutes les cases du bingo loto lors de ce genre de conférence).