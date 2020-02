Oppo Find X2 : la présentation aura lieu le 6 mars, des caractéristiques techniques fuitent

Suite à l’annulation du MWC de Barcelone, le fabricant a décalé sa conférence au 6 mars, comme le rapporte PlayFullDroid.

Nos confrères ont également une fiche technique sur le site vietnamien du constructeur. On y apprend que le smartphone disposerait d’un écran de 6,5", avec 8 Go de mémoire, 256 Go de stockage, trois caméras de 48, 13 et 8 Mpixels à l’arrière, une de 32 Mpixels en façade…

Aux dernières nouvelles, il devrait disposer d’un écran à 120 Hz et d’un Snapdragon 865. Des points à confirmer dans une semaine et demie.