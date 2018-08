Opera est entré en bourse

Avec 1,76 milliard de dollars de revenus (+7% sur trois mois et +53% sur un an) et 116 millions de dollars de bénéfices, le second trimestre de l'année est synonyme de croissance pour le fabricant. Au trimestre dernier les bénéfices étaient de 81 millions, tandis que l'année dernière les pertes atteignaient 42 millions de dollars.

Dans le détail, les ventes de la division Computing and Graphics (CPU et GPU) sont de 1,09 milliard de dollars, en légère baisse par rapport au trimestre précédent (1,12 milliard). AMD précise qu'elle est notamment due à des revenus moins importants que prévu sur le marché de la crypto-monnaie. Le résultat d'exploitation suit la même tendance avec 117 millions de dollars, contre 138 millions au premier trimestre.

Malgré tout, les expéditions de processeurs Ryzen « augmentent forcement avec une progression à deux chiffres sur trois mois », tandis que celles sur Ryzen mobile ont « plus que doublée ». Dans les deux cas, nous n'avons pas plus de détails. Le sampling des Radeon Vega en 7 nm a commencé précise AMD et le lancement est prévu pour cette année.

Si le chiffre d'affaire globale grimpe, c'est donc grâce à la branche Entreprise et Embedded dont les revenus sont de 670 millions de dollars, contre 532 millions trois mois plus tôt. Pour le prochain trimestre, AMD s'attend à un chiffre d'affaires légèrement inférieur avec 1,7 milliard de dollars (+/- 50 millions).

Suite à ce bilan, l'action a grimpé de 20 % en passant de 16 à plus de 18 dollars. Le fabricant est resté sur une bonne dynamique puisque son action dépasse désormais les 20 dollars.