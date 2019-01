Opera désactive le blocage de publicités sur les pages de recherche, comment le réactiver

Alors que Samsung et Royole (FlexPai) ont déjà présenté des téléphones avec un écran pliable, Xiaomi fait de même… mais en jouant la surenchère avec une dalle pliable deux fois.

Donovan Sung, porte-parole de Xiaomi, a publié une vidéo du président et cofondateur de la société (Bin Lin) présentant ce prototype. D'un format rectangulaire assez imposant lorsqu'il est entièrement déplié, il est possible de replier une partie des côtés droit et gauche pour que le terminal reprenne le format classique d'un smartphone.

Aucune information supplémentaire n'a été dévoilée pour l'instant.