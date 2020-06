Opera 69 intègre Twitter dans sa barre latérale

Opera s’est fait une spécialité de rassembler dans sa barre latérale les services de communication et réseaux sociaux les plus populaires. On pouvait par exemple se connecter à Facebook Messenger, WhatsApp ou Telegram. Après Instagram en avril, l’éditeur intègre cette fois Twitter.

Le fonctionnement est dans la même veine que les autres : en cliquant sur l’icône, on ouvre un panneau dans lequel on se connectera, activant l’intégration. Le panneau peut être épinglé pour devenir permanent. Comme pour les autres, les évènements en attente sont signalés par une pastille bleue sur l’icône du service.

Aux utilisateurs de décider si ce type d’intégration vaut mieux qu’un onglet dédié, ou même qu’une version installée de la PWA, comme peuvent le faire Chrome et Edge.

Opera 69 a quelques autres nouveautés dans sa manche, dont un widget météo sur la page Nouvel onglet et un rafraîchissement visuel de la bascule entre onglets via Ctrl+Tab. Rien de bien majeur donc pour cette version.

Les utilisateurs d’Opera peuvent récupérer la dernière version dans l’À propos du navigateur, qu’il faudra redémarrer ensuite.