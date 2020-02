Opera 67 peut regrouper les onglets dans des espaces de travail

La nouvelle version du navigateur contient une fonction simple, mais qui pourrait bien faire des heureux. Les utilisateurs peuvent ainsi créer jusqu’à cinq espaces de travail, chacun contenant son lot d’onglets.

Les espaces sont représentés par des icônes dans la barre latérale gauche. Chacun peut définir le pictogramme adapté et le nom, puis le sélectionner pour y ouvrir des onglets.

Si vous avez par exemple un espace travail et un autre loisir, passer de l’un à l’autre remplacera immédiatement les onglets. En outre, les paramètres de la barre latérale sont nettement plus complets. On y trouvera d’ailleurs la gestion des espaces.

Plusieurs autres nouveautés sont présentes dans Opera 67. Par exemple, la combinaison Ctrl + Tab est interceptée par le navigateur et sert à passer d’un onglet à l’autre, avec prévisualisation. Opera facilite également la détection des onglets redondants : quand le curseur de la souris passe sur un onglet, ceux identiques sont illuminés pour faciliter leur repérage et leur fermeture.

À noter aussi l’amélioration du mode picture-in-picture. La fenêtre détachée affiche maintenant le temps écoulé, un bouton pour renvoyer la vidéo dans son onglet ainsi qu’un bouton pour passer au titre suivant (quand le contexte s’y prête).

Enfin, Opera 67 prend en charge DNS over HTTPS (DoH), qui permet le chiffrement des données échangées avec le serveur DNS. La fonction doit être activée dans les paramètres, et il faudra renseigner l’adresse du serveur désiré.