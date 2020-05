Opera 58 disponible sur Android, les notifications sont automatiquement bloquées par défaut

L’équipe explique que la gestion des demandes d’autorisation de notification par les sites est un point soulevant pas mal de critiques d'utilisateurs.

Après avoir tenté plusieurs approches sans trouver de solution probante, l’éditeur a décidé de revoir sa copie : désormais les notifications sont bloquées par défaut et un petit message temporaire le précise.

D’un clic, il sera possible de changer ce paramètre pour chaque site. De petits ajustements graphiques et sur la gestion des raccourcis dans le Speed Dial et les formulaires ont aussi été apportés.