Opera 57 pour Android : davantage d’options pour les économies de données et pages sauvegardées

La nouvelle mouture d'Opera pour Android propose toute une série d’améliorations bienvenues pour des fonctions historiques du navigateur.

Le mode économie de données par exemple – anciennement Opera Turbo – est maintenant clairement visible en haut à gauche de l’application. L’icône donne accès à l’activation/désactivation rapide et à divers paramètres, dont la gestion des images (qualité, affichage ou pas…).

Opera 57 vient également au secours des aficionados de la sauvegarde des pages en local, en ne forçant plus les utilisateurs à les enregistrer dans le stockage interne du smartphone. L’utilisateur a maintenant le choix, dont celui d’enregistrer les données dans la carte externe.

Le Speed Dial est également plus logique en appliquant une autocomplétion sur les noms des sites épinglés dans la page. Quand leur nombre augmente, il peut être plus rapide d’écrire quelques lettres et d’envoyer le site ainsi mis en évidence.

D’autres améliorations pratiques sont présentes. Par exemple, Opera affichera toujours une page résumant les nouveautés de la version quand une mise à jour est faite par le Play Store. Quand le navigateur détecte en outre une adresse YouTube, il propose enfin de passer directement sur l’application dédiée. Enfin, le portefeuille de cryptomonnaies devient disponible en Europe, Australie, Nouvelle-Zélande et à Hong Kong.