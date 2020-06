OpenXR : l’API pour réalités augmentée et virtuelle a sa Developer Preview

L’interface est un standard en préparation au sein du Khronos Group, avec le soutien actif d’AMD, ARM, Epic, Facebook, Google, HTC, Microsoft, NVIDIA, Qualcomm, Unity, Valve et d’autres entreprises.

Objectif de l’API, permettre aux développeurs de contenus de viser directement tous les matériels existants dans l’univers AR/VR, du moins ceux que les constructeurs rendront compatibles via une mise à jour.

Valve a sauté sur l’occasion et propose un accès simplifié à l’API via son propre SteamVR. Pour obtenir l’accès à l’actuelle version 1.0.9, les développeurs sont invités à se rendre dans les options (clic droit depuis la bibliothèque sur l’élément), puis dans l’onglet Beta et sélectionner « beta - SteamVR Beta Update ».