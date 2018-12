OnePlus 6T McLaren Edition Warp Charge 30 : une charge complète en 1h

Alors qu'OVH a unifié ses offres sous une même dénomination il y a quelques mois, avec quatre déclinaisons, c'est au tour de la filiale d'Iliad de faire de même.

Scaleway garde son nom et prend la tête du groupe. L'offre d'hébergement classique devient ainsi Online by Scaleway, celle consacrée aux datacenters Scaleway Datacenter. Une victoire pour ce qui n'était au départ qu'un projet annexe permettant de proposer de petits serveurs ARM à la demande.

Mais le bébé a grossi, ses offres aussi. Surtout, il rencontre un certain succès. La société opère donc un changement de culture, notamment technique, faisant suite au recrutement de plus de 140 ingénieurs et développeurs, à l'achèvement du datacenter DC5 et « l’exécution d’un vaste programme de R&D ».

Le recul de la marque historique commence par le site internet principal, qui est désormais scaleway.com, en anglais. Il faut dire que Scaleway dispose d'une clientèle dans 150 pays et a des ambitions internationales.

De nouveaux produits et services sont attendus pour le premier trimestre 2019. L'équipe indique qu'une nouvelle API sera également proposée, avec une interface de gestion unifiée, des tutoriels et des événements « pour rassembler la communauté et partager notre passion ».

Le support est également un point où la société compte porter son attention. Il est souvent critiqué chez les hébergeurs, notamment français. Plusieurs niveaux d'assistance seront ainsi proposés. Un service commercial VIP et de nouveaux packs partenaires sont aussi prévus.

Le PDG de Scaleway promet que ses valeurs initiales resteront présentes, avec des services et un support 24/7 en anglais/français inclus, des solutions techniques innovantes, des datacenters et des produits de qualité/certifiés, un délai de livraison court, un bon tarif, etc.

Rendez-vous l'année prochaine pour le vérifier.