OneDrive for Business : partages mieux contrôlés et mode Révision pour les documents Word

Deux améliorations bienvenues sont actuellement en déploiement pour les clients de OneDrive for Business.

D’abord, le blocage du téléchargement en cas de lien partagé prend en charge un plus grand nombre de formats de fichiers. PDF, images, fichiers audio et vidéo peuvent ainsi être partagés en mode « Voir uniquement », affichant le contenu dans le navigateur et en bloquant le téléchargement.

Ensuite, la possibilité de partager un document Word en mode Révision uniquement. Les destinataires recevront un lien ouvrant le document dans la version web de l’application, avec autorisations de lecture et de révision. Ils pourront donc lire et laisser des commentaires, mais pas modifier.

Les fonctions ajoutées dans la version Business de OneDrive finissent souvent par arriver dans la mouture grand public, au moins pour les abonnés Microsoft 365 (anciennement Office 365). L’éditeur ne dit rien à ce sujet pour l’instant.