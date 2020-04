OneDrive active la synchronisation différentielle pour tous les comptes

Le service de synchronisation des données vient de franchir une étape importante avec l’activation de la synchronisation différentielle pour l’ensemble des fichiers et sur tous les comptes.

Ce mode permet de ne synchroniser que les parties d’un fichier ayant changé. Si vous modifiez un vidéo de 500 Mo et que seuls 40 Mo ont effectivement changé, OneDrive ne synchronise que cette partie.

La synchronisation différentielle n’est pas nouvelle. Dans notre comparatif sur les services il y a plusieurs années, nous avions noté que Dropbox était le seul à fournir cette capacité en standard. Une fonction particulièrement précieuse pour les utilisateurs ayant une connexion ADSL.

Elle est en fait présente dans OneDrive depuis plusieurs années, mais réservée aux seuls documents Office. C’est cette technologie qui permet par exemple à la suite bureautique d’enregistrer en permanence les changements dans un document quand il est stocké dans OneDrive.

On ne sait pas pourquoi Microsoft aura mis tant de temps à généraliser la synchronisation différentielle, mais la fonction reste bienvenue. Le confinement a peut-être joué un rôle.

Pour en profiter, vous n’avez rien à faire de particulier. La synchronisation différentielle est active pour tous, ne peut pas être désactivée et fonctionne en cas de synchronisation partielle (sélection spécifique de dossiers) et de fichiers à la demande, quand les données restent dans le cloud et n’affichent qu’une empreinte sur la machine.