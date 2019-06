OneDrive : les nouveautés ajoutées en mai pour les entreprises

L'Internal Revenue Service, en charge de collecter l'impôt sur le revenu et diverses taxes, s'intéresse tout particulièrement aux années 2013 et 2014, comme indiqué dans ce document déposé à la SEC et repris par Reuters.

On y apprend que « la société est également sous le coup d'enquêtes par diverses autorités fiscales nationales et étrangères », sans plus de précisions. La société affirme néanmoins avoir provisionné suffisamment de fonds pour faire face.

Pour rappel, le premier bilan comptable post-introduction en bourse fait état d'une hausse des revenus de 20 % et d'une perte… d'un milliard de dollars.