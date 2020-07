OneDrive : de très nombreuses nouveautés en approche, surtout dans les entreprises

Dans un billet de blog publié hier soir, Microsoft a annoncé un grand nombre de nouveautés en cours de déploiement, ou en approche pour les semaines à venir. Quatre axes sont présentés : mieux connecté, plus flexible, meilleur contrôle et plus personnel.

Dans le premier, une meilleure intégration à Teams, avec la possibilité de créer des liens partageables directement depuis le sélecteur de fichiers. La synchronisation des métadonnées des bibliothèques partagées prendra enfin en compte l’écriture, donc leur modification. Les documents changeant d’emplacements partagés émettront des liens aux personnes concernées pour maintenir les droits acquis sur l’ancien emplacement.

Question flexibilité, OneDrive augmente la taille maximale des fichiers de 15 à 100 Go. Un changement sans doute rendu possible par l’activation récente de la synchronisation différentielle pour tous les comptes. Une option sera également ajoutée pour couper les notifications sur des fichiers individuels. Enfin, il sera possible de partager un fichier au sein d’une entreprise en copiant-collant l’URL. Il faudra que la règle ait été avant validée par l’administrateur.

Pour le contrôle, Microsoft ajoute la synchronisation des rapports administrateur. Il sera en outre possible de définir une expiration automatique pour tous les accès extérieurs, des règles MFA, des mots de passe à usage unique et autres.

Enfin, sur l’axe « plus personnel », OneDrive recevra bientôt un thème sombre pour sa version web (les moutures Android et iOS l’ont depuis des mois). On note surtout une fonction attendue depuis longtemps : la possibilité de créer des groupes prédéfinis (« Famille » par exemple) pour les partages, au lieu de choisir toujours la même liste de contacts, sélectionnés un par un.