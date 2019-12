Okoo : l'offre pour enfants gratuite et sans publicité de France TV est disponible

Comme prévu, c'est hier que les applications Android et iOS du service ont été publiées. Okoo remplace pour rappel les applications Zouzous et Ludo.

La peinture est encore un peu fraîche pour cette application visant les 3 à 12 ans, l'orientation n'étant par exemple pas encore gérée sur iPad. Mais l'essentiel est là, comme les contenus ou le contrôle parental.

On aurait également apprécié voir plus directement quel contenu est adapté à quel âge dans la liste, mais cela pourra être ajouté dans un second temps.

Le principal pour le groupe était sans doute de diffuser ses applications peu avant Noël et les vacances de fin d'année.