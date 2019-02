OBS Studio 23 est là : nouvelle implémentation NVENC sous Windows, VA-API sous Linux

Le célèbre outil de capture vidéo open source publie enfin sa nouvelle version, tant vantée par NVIDIA. Elle doit en effet améliorer les performances avec les GeForce, notamment celles exploitant l'architecture Turing (GTX 16xx, RTX 20xx).

L'équipe précise dans les notes de version avoir travaillé sur une nouvelle implémentation de NVENC sous Windows, excepté Windows 7. Deux fonctionnalités permettant d'améliorer la qualité d'image sont ajoutées au passage : Psycho-visual Tuning et Look-ahead.

Dans les autres changements, on note l'arrivée de nouvelles intégrations sous Windows, de filtres audio, de l'accélération matérielle via VA-API sous Linux, et d'une multitudes de petites options bienvenues.

L'équipe en profite pour préciser qu'elle propose de nouvelles manières de soutenir son travail, à travers Open Collective ou Patreon.