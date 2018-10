NVIDIA publie un rapport sur la sécurité des véhicules autonomes

Le fabricant explique que son terminal « contient une enclave sécurisée – une zone verrouillée sur l’appareil qui est protégée du système d’exploitation Android. Elle détiendra les clés de votre crypto, qu’il s’agisse de monnaie ou de jetons non fongibles (NFTs) ou, dans un avenir très proche, de toutes vos données numériques ».

Bien évidemment, le constructeur affirme qu'il ne détient pas vos clés, mais propose tout de même une solution de secours en cas de perte ou de vol du smartphone. Vous pouvez choisir des contacts de confiance qui devront installer une application spécifique : « vos clés sont ensuite divisées à l’aide d’un algorithme de partage secret et envoyée aux contacts de confiance. En cas de besoin, vous pourrez à nouveau accéder à vos fonds ».

Le lancement des précommandes a pour but de permettre aux développeurs et autres spécialistes de « participer à l’amélioration de cette enclave sécurisée ». Des API seront prochainement proposées aux développeurs tiers.

L'Exodus 1 dispose d'un écran de 6 pouces (Quad HD+) au format 18:9. Il est animé par un Snapdragon 845 avec 6 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage et Android Oreo. Trois caméras sont de la partie (deux derrière, une devant) ainsi qu'une batterie de 3 500 mAh.

Les précommandes sont ouvertes, pour 0,15 bitcoin ou 4,78 ethereum. La livraison est prévue pour décembre.