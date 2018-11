NVIDIA publie ses pilotes 417.01 pour Darksiders III

Une étude d'OpenSignal, qui propose des outils de mesure de débit, statistiques et autres des cartes de couverture, s'est intéressée aux performances moyennes des réseaux sans fil.

Reprise par plusieurs sites, on peut souvent y lire que le Wi-Fi serait largement dépassé par la 4G. Un point étonnant alors que l'on peut déjà atteindre un débit d'1 Gb/s via cette technologie, avec des solutions déjà bien présentes à plus de 500 Mb/s dans la pratique. Des débits qu'il est rare d'atteindre avec un smartphone 4G, à moins de se trouver dans des conditions idéales.

OpenSignal a analysé les performances relevées par ses utilisateurs avec leur réseau mobile 4G, ainsi que celles des connexions Internet fixes, à travers une connexion Wi-Fi. L'étude le mentionne d'ailleurs : « l'expérience sur un smartphone en Wi-Fi ne dépend pas que de la qualité du réseau Wi-Fi, mais également du réseau fixe utilisé pour accéder à Internet ».

Ainsi, elle montre surtout que les réseaux mobiles peuvent être une bonne alternative à des réseaux fixes, même si chacun peut avoir ses intérêts, notamment en termes de limites d'usage et d'encombrement.

C'est pour cela que plusieurs opérateurs cherchent à proposer des solutions afin de combiner les deux, ce qui est déjà possible.