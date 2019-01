NVIDIA prévient ses investisseurs d'un quatrième trimestre « extraordinairement turbulent »

Sa prise de fonction entrera en vigueur le 11 février, date à laquelle elle remplacera Ludovic Provost qui occupe ce poste depuis quatre ans et demi.

Actuellement, Anne-Marie Jean est directrice déléguée à l’économie sociale et solidaire et aux dynamiques de territoires au Groupe La Poste. De son côté, Ludovic Provost deviendra délégué régional du Groupe La Poste pour la région Centre Val de Loire à Orléans.

Pour rappel, la Commission Supérieure du Numérique et des Postes (CSNP) est composée de sept députés, sept sénateurs et trois personnalités qualifiées. Sa mission est de « contrôler les activités postales et de communications électroniques : téléphonie fixe, mobile et internet ». Elle évalue donc « la portée des nouvelles technologies dans le quotidien et le futur de La Poste ».