NVIDIA ouvre (partiellement) les précommandes des Quadro RTX

C'est Jean-Baptiste Kempf, président de VideoLAN, qui a officialisé la nouvelle sur son blog. Il y précise que le codec de l'Alliance for Open Media (AOM) dispose d'un bon potentiel, mais qu'en l'état actuel, il peut être largement amélioré.

Il pourrait ainsi être 20 % plus efficace que HEVC, tout en étant complètement exempt de royalties. L'idée a donc été de travailler avec les équipes de FFmpeg sur un nouvel outil de décompression d'AV1. C'est ainsi que dav1d (dav1d is an AV1 Decoder) est né, sponsorisé par l'AOM.

Son objectif est d'être compact, rapide, multiplateforme, libre/open source, le tout en gérant correctement les threads. Dans son état actuel, il est plus léger que libaom, mais pas encore plus efficace que la dernière version en date. L'équipe doit en effet travailler sur la partie du code directement en assembleur.

Des développeurs C(99) et ASM sont ainsi les bienvenus pour soutenir le projet, ainsi que des testeurs et intégrateurs. Kempf précise que dav1d n'est pas encore prêt pour un usage en production, mais chacun est libre de le tester et de l'utiliser, le code étant sous licence BSD.

Le projet fonctionne actuellement sur Android, iOS, Linux, macOS et Windows, pour les architectures ARMv7/v8, x86 et x64.