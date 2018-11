NVIDIA : un pack Fortnite pour l'achat d'une GeForce GTX 1060 ou 1070 (Ti)

C’est avec des vidéos dignes d’un nouvel équipement Surface que Microsoft a présenté hier les nouvelles icônes d’Office 365, comprenant la suite Office classique et les autres services qui l’accompagnent.

Le style évolue radicalement : un style plus rond, nettement plus travaillé, chaque lettre étant accompagnée d’un élément graphique propre déporté. Plus question non plus de style plat, la 3D refaisant une timide apparition via des ombres portées notamment.

Ces nouvelles icônes seront déployées au cours des prochains mois, avec une priorité aux services web et aux applications mobiles. Elles serviront également de base aux icônes de fichiers. Les suite sur Windows et macOS seront les dernières à les recevoir. Leur style sera curieusement plus moderne que les propres interfaces des logiciels de la suite.

Dans la vidéo de présentation de Microsoft, on repère cependant autre chose : ce nouveau style d’icône va visiblement être généralisé. Plusieurs applications intégrées de Windows 10 vont ainsi en en recevoir une nouvelle : Actualités, Calendrier, Courrier, Explorateur, Photos et autres. On imagine qu’elles seront confirmées dans une prochains préversion du système.