NVIDIA : un hotfix 397.55 pour contourner un bug avec les GeForce GTX 1060 (entre autres)

Sans surprise, l'Assemblée générale du groupe a voté en faveur du maintien de son actuel PDG, pour quatre ans supplémentaires. Il en est de même pour le Conseil d'administration qui s'était réuni dans la foulée.

« Les actionnaires ont été convaincus par le bilan positif de Stéphane Richard depuis huit ans à la tête d’Orange, marqué par la restauration de la paix sociale et le retour à la croissance, et ce malgré un environnement très concurrentiel en France et à l’international » explique l'opérateur.

De son côté, Stéphane Richard en profite pour mettre en place une « nouvelle équipe de direction » et affiche son ambition de « consolider la position de leader d’Orange et renforcer sa différenciation par la qualité de ses réseaux et la richesse de son offre pour en faire un opérateur multiservices ».