NVIDIA : la Titan Xp Collector était en fait une simple « édition Star Wars »

NVIDIA a publié il y a quelques jours une vidéo énigmatique concernant une version collector de sa carte haut de gamme, la Titan Xp. On se demandait alors s'il s'agissait d'un nouveau modèle ou d'un simple ventirad modifié.

Il semblerait que l'on soit dans le second cas. NVIDIA s'est en effet associé à Disney pour proposer une version spéciale « Star Wars » à l'occasion de la sortie du nouvel opus Les derniers Jedis le mois prochain. Elle est proposée en deux versions, rouge ou verte (les adeptes d'AMD apprécieront l'ironie de la première).

Chacune doit refléter un côté de « La force », à la manière des sabres utilisés dans l'empire galactique ou l'alliance rebelle. Le packaging, la finition et les logos affichés sont différents selon les cas.

« La carte graphique Jedi Order simule l'usure et la détérioration de nombreux objets utilisés par la Rébellion. Cette carte a été moulée sous pression et a été soumise à une pulvérisation de sel corrosif. À l'inverse, la carte graphique Galactic Empire arbore des lignes simples et épurées, imitant la nature ordonnée et haut de gamme de l'Empire, riche en ressources » précise le communiqué.

Pour le reste, il s'agit d'une Titan Xp classique avec un GPU GP102, 3840 CUDA Cores @ 1,6 GHz et 12 Go de GDDR5X. Son tarif est de 1299 euros, avec une précommande possible uniquement à travers GeForce Experience, la carte ne sera proposée chez les revendeurs qu'à partir de la mi-novembre.

Bref, un produit qui a tout de marketing et qui passe à côté de nombreux points qui auraient pu séduire les fans de la marque et de la franchise. En effet, ne comptez pas trouver dans le bundle une licence pour Star Wars Battlefront 2 (seulement un badge en métal électroformé).

Ne comptez pas non plus sur une édition abordable basée sur la GeForce GTX 1060 ou 1070 (Ti). Une opportunité manquée.