NVIDIA : des bénéfices en hausse de 91 %, la cryptomonnaie ne rapporte presque plus rien

L'éditeur de jeux vidéo dépasse les prévisions avec un chiffre d'affaires de 1,64 milliard de dollars (1,55 milliard attendus), contre 1,63 milliard l'année dernière. Le résultat d'exploitation est de 434 millions, contre 339 millions auparavant.

King (Candy Crush, Farm Heroes, etc.) occupe la plus grosse part du gâteau avec 502 millions de dollars de revenus, suivi par Blizzard (489 millions) et enfin Activision (338 millions).

La société revendique de « fortes précommandes » pour son prochain Call of Duty : Black Ops 4 et l'extension Battle for Azeroth de World of Warcraft, qui est désormais disponible.

Tout roule ? Oui... et non. Activision Blizzard revoit par contre à la baisse ses prévisions pour le troisième trimestre et l'année 2018, avec 7,48 milliards au lieu de 7,52 milliards.