Nouvelle bande-annonce pour la série The Mandalorian

L’enceinte connectée d’Apple a reçu hier soir une importante mise à jour. Du moins pour la langue de Shakespeare, car elle permet désormais la reconnaissance vocale des différents membres de la famille. Ce n’est toujours pas le cas en France.

Quelques fonctions utiles ont été ajoutées, à commencer par Handoff. Quand l’utilisateur approchera son iPhone de l’enceinte, une fenêtre apparaîtra pour demander si le son doit y être basculé. On pourra ainsi transmettre au HomePod la diffusion d’une musique ou un appel téléphonique.

Il devient également possible d’ajouter de la musique dans les scènes HomeKit, Sons d’ambiance reçoit des « morceaux relaxants de haute qualité » et on pourra définir un minuteur de sommeil pour « s’endormir en musique ou avec Sons d’ambiance ».

Mais cette mise à jour n’est pas restée longtemps en ligne. Comme le signalent par exemple iGen et MacRumors par exemple, citant des conversations dans les forums et Reddit, des utilisateurs se sont rapidement plaint que leur enceinte est « briquée ».

La version 13.2 a donc été retirée et la fiche technique sur la réinitialisation du HomePod a été mise à jour. Il est recommandé de ne pas le réinitialiser ou le supprimer de l’application Maison. Ceux qui auraient déjà fait la mise à jour et se retrouveraient avec une enceinte bloquée sont priés de contacter le support technique.

Cette rentrée 2019 est décidément difficile pour Apple.